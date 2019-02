Portugal é décimo mercado mundial do Nissan Leaf

Na abertura do Fórum Mobilidade Inteligente da Nissan, que decorre em Lisboa, o responsável assinalou que no ano passado foram vendidos 1.600 unidades do Leaf em Portugal, sendo o sétimo mercado europeu. No total do Velho Continente, foram vendidos 41 mil veículos deste modelo, sendo líder de mercado.

O Leaf vale 10% das vendas da Nissan em Portugal e tem uma quota de 40% no segmento elétrico no nosso país. Em 2022, último ano do plano estratégico da Nissan, a marca japonesa espera alcançar um milhão de veículos elétricos em todo o mundo. Melica anunciou que a partir desta quarta-feira estará disponível em Portugal o modelo Leaf 3.Zero e+, com uma bateria de 62 kWh, com uma autonomia de 385 kms e 217 cv de potência. O responsável revelou ainda que a Nissan vai investir dois milhões de euros para a instalação de 100 postos de carregamento rápido até final de 2020. Esta rede de carregamento será aberta a todos os veículos, não estando direcionada apenas para a marca Nissan.

A marca vai estabelecer parcerias, a primeira das quais com a Galp, para a instalação dos primeiros 20 postos. Por último, Melica indicou que a Nissan espera aumentar as vendas de carros elétricos em Portugal em 60%, ou seja, para cerca de 2.500 unidades.