Portugal é o sexto país europeu com maior número de carros com mais de 20 anos

Portugal tinha, em 2019, mais de um milhão de automóveis com mais de 20 anos, o sexto maior número entre os congéneres europeus, revelam os dados do Eurostat. Trata-se de um aumento do número de veículos mais antigos, que em 2018 se situavam em cerca de 902 mil veículos. Feitas as contas, verifica-se uma subida acima de 17% entre 2018 e 2019.

A Polónia é o país com maior número de carros com mais de 20 anos, acima de 9,2 milhões, seguida por Espanha, onde os carros com esta idade chegavam aos 4,5 milhões.

Já analisando o peso destes veículos face ao total de carros disponíveis em cada país, a Polónia lidera a lista, já que os carros mais antigos representam 37,9% do total de veículos de passageiros. A Estónia ocupa o segundo lugar, com uma percentagem de 31,5%, seguida pela Finlândia (26,9%) e pela Lituânia (22,6%).

Em termos percentuais, os veículos com mais de 20 anos representam quase 20% do total de automóveis em Portugal em 2019.

Em sentido contrário, a Irlanda era o país cm o parque automóvel mais jovem, com menos de dois anos. Na Irlanda, este tipo de automóveis representa 28,8% do total de automóveis. O Luxemburgo ocupa o segundo lugar (23,7%), seguido pela Bélgica (22,9%) e pela Dinamarca (22,6%). Em Portugal, os automóveis mais recentes rondavam os 455 mil em 2019, o equivalente a pouco mais de 8% do total.

Luxemburgo lidera com maior número de automóveis por mil habitantes

O Luxemburgo é novamente o país da União Europeia com o maior número de automóveis por habitante, com 681 carros por cada mil habitantes. A Itália é o segundo país com o maior número, com 663 carros por cada mil habitantes, seguido pelo Chipre, com 645 veículos.

Em Portugal, eram contabilizados 530 mil automóveis por mil passageiros. Este número tem vindo a crescer, já que em 2018 rondava os 514 carros por mil habitantes.

Em números absolutos, a Alemanha é o país que lidera no número de veículos, com mais de 47,7 milhões de carros de passageiros, seguido por Itália (40 milhões) e por França (32 milhões).