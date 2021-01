Portugal foi o terceiro país da UE onde as vendas de automóveis mais caíram em 2020

Num ano em que as vendas de automóveis na União Europeia sofreram uma queda "sem precedentes", Portugal registou o terceiro pior desempenho entre todos os países da região.



De acordo com a associação de fabricantes europeus (ACEA), a descida de 35% registada no mercado português em 2020 só foi superada pela redução de 36,8% na Bulgária e de 42,8% na Croácia.





Num ano em que foram vendidos apenas 145.417 automóveis em Portugal, as vendas na União Europeia baixaram 23,7% para 9.942.509 veículos. A ACEA diz que a pandemia colocou o mercado automóvel em "colapso", com uma redução de 3 milhões de automóveis vendidos no ano passado face a 2019.





Foram vendidos menos de dez milhões de veículos, o que representa o valor mais baixo desde que os registos começaram a ser feitos em 1990.



No entanto, após uma primavera desastrosa e vários meses de altos e baixos, dezembro foi um dos melhores meses do ano, com uma queda de apenas 3,3%. No mês de dezembro as vendas em Portugal baixaram 19,6% para menos de 15 mil unidades.

Ao longo do ano, "todos os 27 mercados da União Europeia registaram quedas de dois dígitos", salienta a ACEA. Entre os maiores mercados, a Espanha registou a maior queda (-32,3%), seguida pela Itália (-27,9%), França (-25,5%), Polónia (-22,9%) e Bélgica (-21,5%).

Também a Alemanha, o maior mercado da Europa, teve uma quebra de vendas (-19,1%), tal como os Países Baixos (-19,5%). No Reino Unido, agora separado da União Europeia pelo Brexit, as vendas caíram 29,4%, de acordo com a ACEA.