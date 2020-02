Portugueses compram quase 80 mil usados importados

Os portugueses compraram quase 80 mil automóveis importados usados no ano passado, revelou a ACAP.

O número de automóveis ligeiros de passageiros usados importados no ano passado ascendeu a 79.459 no ano passado, uma subida de 2,9% face a 2018, revelou esta terça feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) em conferência de imprensa para a apresentação do balanço de 2019.

Este valor representa 35,5% das vendas de carros novos vendidos no país e traduz uma subida de 262% face aos cerca de 22 mil veículos importados em 2010.

A ACAP indica ainda que a idade média dos carros importados se situou em 5,5 anos. E o gasóleo predomina, representando 80% das viaturas importadas, enquanto a gasolina tem um peso de 14%.



O aumento da importação de usados é uma tendência que se regista continuamente desde 2012, ano em que os veículos em segunda mão vindos do exterior totalizavam 15.006 unidades.