Valor dos usados a diesel e gasolina até sete anos não caiu, diz ACAP

O valor dos automóveis usados com motores de combustão interna - gasóleo e gasolina - até sete anos de idade não sofreu uma quebra, indicou esta terça-feira Pablo Puey, do grupo PSA.

O valor dos automóveis usados com motores de combustão interna - gasóleo e gasolina - até sete anos de idade não sofreu uma quebra, indicou esta terça-feira Pablo Puey, do grupo PSA, durante a conferência de imprensa de balanço de 2019 realizada pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).









Na segunda-feira,



Já em janeiro do ano passado, "Nos carros até seis ou sete anos de idade não notamos qualquer descida no valor residual", assegurou.Na segunda-feira, Elon Musk escreveu no Twitter que o valor residual dos automóveis com motores de combustão interna irá "afundar" nos próximos anos.Já em janeiro do ano passado, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes , em entrevista ao Negócios e Antena 1, tinha declarado que quem comprar um automóvel a diesel "muito provavelmente daqui a quatro ou cinco anos não vai ter grande valor na sua troca".

Pablo Puey, diretor de operações em Portugal do grupo PSA, contestou as afirmações do ano passado do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, mas também as declarações do CEO da Tesla, Elon Musk, de que os veículos de combustão interna não terão praticamente qualquer valor no mercado de usados dentro de poucos anos.