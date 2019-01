A ACAP destaca que 97% da produção destina-se à exportação, sendo os principais mercados a Alemanha, França, Itália e Reino Unido.

A produção automóvel em Portugal fixou um novo recorde absoluto no ano passado. As fábricas portuguesas produziram 294.366 veículos, o que traduz uma subida de 67,7% face aos números de 2017, revelou esta terça-feira a Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).Por segmentos, os ligeiros de passageiros representaram 79,5% do total, com 234.151 viaturas, uma subida de 85,2% em relação a 2017. Os comerciais ligeiros, com 54.881 veículos, registaram um acréscimo de 28,2% e representam 18,6% da produção nacional. Por último, os pesados registaram uma quebra de 15,4%, para 5.334 unidades.