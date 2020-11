Produção automóvel recua 6,7% em outubro. Queda no ano é de 25,8%

A produção automóvel em outubro cifrou-se em 29.714 veículos, um decréscimo de 6,7% face a igual mês do ano passado, revelou esta sexta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em termos acumulados, nos primeiros 10 meses do ano saíram das fábricas portuguesas 215.414 viaturas, o que traduz um decréscimo de 25,8% em comparação com igual período de 2019.A produção de ligeiros de passageiros diminuiu 7,8%, para 23.718 unidades no mês passado, acumulando uma quebra de 27,5% desde janeiro.Já nos comerciais ligeiros o mês marcou uma subida ligeira de 0,1%, para 5.653 veículos. Ainda assim, nos primeiros 10 meses de 2020 a queda ascende a 15,7%.Em outubro foram produzidos apenas 343 veículos pesados, menos 27,2% do que um ano antes. O total acumulado este ano é de 2.532 viaturas, uma descida de 44,2%.A Autoeuropa, maior fábrica de produção automóvel no país, fechou outubro com 21.226 unidades produzidas, menos 7,7% do que em igual mês de 2019.Em termos acumulados, a fábrica da Volkswagen em Palmela soma 154.771 veículos, o que representa um decréscimo de 28,4% face aos 216.247 que saíram das linhas de montagem nos primeiros 10 meses do ano passado, que viria a ser um ano recorde em termos de produção da Autoeuropa e a nível nacional.Já a PSA de Mangualde sofreu uma descida mais ligeira em outubro - de 2,1% - para 7.694 viaturas. A fábrica do grupo francês liderado por Carlos Tavares produziu 54.221 unidades nos primeiros 10 meses do ano, uma quebra homóloga de 15,9%.Quanto às restantes fábricas, a Mitsubishi Fuso, no Tramagal, registou um decréscimo de 32,4% na produção de outubro, para 542 veículos, e de 31,9% em termos acumulados, para 5.109.A Toyota Caetano registou um crescimento de 42,5% na produção de outubro, para 248 veículos. Ainda assim, a unidade regista uma quebra acumulada de 37,9% na produção até outubro, que se cifra em 1.262 unidades.Por último, a Caetano Bus produziu quatro unidades em outubro, um valor idêntico ao de igual mês de 2019, mas apresenta uma subida de 325% nos primeiros 10 meses, para 51 viaturas contra as 12 construídas em 2019.