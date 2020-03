Produção do elétrico Polestar 2 arranca na China

Numa altura em que grande parte das fábricas de automóveis encontram-se encerradas a Polestar, do grupo Volvo, iniciou a produção na China do seu novo modelo de automóvel 100% elétrico, o Polestar 2.

O novo modelo foi apresentado online em fevereiro e assume-se como um rival do Tesla Model 3. A Polestar espera que as primeiras entregas aos clientes decorram no verão.

O Polestar 2 é um modelo de cinco portas baseado na plataforma CMA - Compact Modular Architecture da Volvo.

O novo veículo conta com dois motores elétricos e uma bateria com 78 kWh de capacidade que permitirá atingir uma autonomia de 500 quilómetros, segundo a marca. Com 408 cv de potência, o Polestar 2 tem uma aceleração que lhe permite ir dos 0 aos 100 km/h em menos de cinco segundos. O preço para Portugal deverá rondar os 60 mil euros.

"O Polestar 2 é o nosso primeiro automóvel totalmente eléctrico e de volume. Todo o design e engenharia que o rodeiam foram criados com paixão e dedicação. Como uma marca de performance elétrica que somos, e que irá, nos anos vindouros, lançar uma nova gama de automóveis, a Polestar está determinada em contribuir para uma mudança no ar que respiramos", refere Thomas Ingenlath, CEO da Polestar, citado em comunicado.