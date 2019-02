Volvo apresenta rival do Model 3 da Tesla

A Volvo apresentou esta quarta-feira o seu primeiro automóvel 100% eléctrico, o Polestar 2, que a fabricante sueca espera que venha a ser um rival para o Model 3 da Tesla, de Elon Musk.

Equipado com uma bateria de 78 kilowatt-hora (kWh), o novo modelo da Volvo apresenta uma potência de 408 cavalos e possui uma autonomia de 500 quilómetros, indica a construtora automóvel sueca.

O preço-base indicado pela empresa é de 39.900 euros, tornando-o um rival do Model 3 da Tesla, a versão mais económica da empresa liderada por Elon Musk. A versão de lançamento, durante os primeiros 12 meses de produção, tem um preço-base de 59.900 euros.

O novo modelo da Volvo será fabricado na China e os primeiros modelos deverão chegar ao mercado no próximo ano.

O Polestar 2 é uma evolução do Polestar, modelo híbrido plug-in da empresa sueca.

"O entusiasmo em torno do Tesla Model 3 mostrou que a mobilidade elétrica é relevante para a sociedade nos dias atuais", referiu o CEO da Polestar, subsidiária da Volvo Cars, Thomas Ingenlath, no evento de lançamento que foi realizado online.

"Com o Polestar 2 nós introduzimos um carro elétrico premium que irá alargar a oferta neste segmento", acrescentou.