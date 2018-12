Rebocadores invadem Lisboa na sexta-feira em protesto contra preço do gasóleo

A Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) anunciou esta quarta-feira, 12 de Dezembro, que as empresas suas associadas que se dedicam à actividade de prestação de serviços através de veículos de pronto-socorro vão realizar, na próxima sexta-feira, em Lisboa, "uma caminhada de protesto contra os preços dos combustíveis", concretizando assim a ameaça feita há precisamente um mês.

"Só entre Agosto e Outubro últimos, o preço do gasóleo simples passou de 1,359 para 1,426 euros. Se a comparação for feita com Agosto de 2016, então a diferença é abissal, dado que naquela data o custo por litro do diesel simples era de 1,095 euros", enfatiza a ARAN. Ou seja, o "preço do gasóleo simples sobe 30% em dois anos".