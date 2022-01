Registo de veículos comerciais na UE caiu 8,4% em dezembro

155.963 unidades, devido sobretudo à queda acentuada nas vendas de carrinhas comerciais (-12,8%). A escassez de microchips, que atingiu a produção desta categoria de veículos, é a principal razão apontada para este recuo do registo de veículos na UE. A maior parte dos mercados da UE registou quedas no registo de veículos comerciais, incluindo os quatro países onde a indústria automóvel tem mais peso: Espanha (-31,9%), Alemanha (-6%), França (-9%) e Itália (-5,6%). Já em Portugal, o registo desse tipo de veículos caiu de 4.038 para 3.725 (-7,8%).



Registos aumentam 9,6% no acumulado do ano

No entanto, este resultado anual permanece muito abaixo dos 2,1 milhões de unidades registadas em 2019, o ano anterior à pandemia da covid-19.





Com exceção da Espanha (-2,8%), todos os principais mercados da UE cresceram em 2021. A Itália teve o maior ganho percentual (+15,5%), seguida pela França (+7,8%), enquanto na Alemanha o crescimento foi mais modesto no registo de veículos comerciais: 0,6%.



O registo de veículos comerciais na União Europeia (UE) caiu 8,4% em dezembro de 2021, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA). Dezembro foi o sexto mês consecutivo de perdas na UE, com Espanha a ter o maior tombo no registo de veículos comerciais (-31,9%).A ACEA indica que o registo de veículos comerciais novos caiu 8,4% paraNo entanto, no conjunto de 2021, os registos de veículos comerciais na UE aumentaram 9,6%, tendo-se atingido as 1.880.682 unidades.