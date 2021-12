Renting e leasing valem um terço das vendas de carros desde 2018

Desde 2018 que as soluções de renting e de leasing representam mais de um terço das vendas de automóveis novos ligeiros de passageiros em Portugal, sendo que, nos últimos cinco anos, 2020 foi o ano em que houve mais carros matriculados desta forma.De acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) e da associação que representa as empresas de leasing, factoring e renting (ALF), citados esta quinta-feira pelo Dinheiro Vivo , foram matriculados 145.417 automóveis novos ligeiros de passageiros no ano passado.

Deste total, 36,3% foram registados através da compra por renting e leasing, no valor total de 1,28 mil milhões de euros, segundo cálculos do jornal com base na informação disponibilizada.