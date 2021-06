Vendas automóveis sobem 20% até maio mas ainda muito abaixo de valores de 2019

As vendas automóveis em Portugal ascenderam a 77.090 veículos nos primeiros cinco meses do ano, crescendo 19,8% face a igual período do ano passado. Contudo, face ao período de janeiro a maio de 2019, antes da pandemia, regista-se uma queda de 36,3%, revelou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em maio, o número de viaturas matriculadas disparou 159,5% face a igual mês de 2020, quando os stands reabriram após mais um mês e meio fechados devido à pandemia. No total foram matriculadas 19.668 unidades.Nos ligeiros de passageiros a subida homóloga foi ainda mais expressiva: 190,2%, para 16.661 automóveis. Já as 2.575 unidades de comerciais ligeiros traduzem um crescimento de 52,3%.Nos pesados, as 432 viaturas registadas representam um aumento de 193,9%.