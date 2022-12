Rivian rasga acordo com Mercedes para fabrico de "vans" elétricas na Europa

Claire McDonough,

A fabricante de automóveis Rivian anunciou esta segunda-feira que vai colocar em pausa a sua "joint venture" com a Mercedes com o objetivo de fabricar carros elétricos. Isto apenas três meses depois de as duas empresas terem celebrado uma parceria para o fabrico de "vans" elétricas na Europa.A marca norte-americana de carros elétricos justificou a decisão com base "num processo de avaliação dos projetos de grande capital, tendo em consideração as condições económicas antecipadas e atuais", referiudiretora financeira da Rivian em comunicado.A empresa de automóveis elétricos afirmou ainda que se vai agora focar no negócio junto do consumidor e das empresas, numa altura em que tenta alcançar um fluxo financeiro positivo nas operações em território norte-americano.Em setembro deste ano, a marca de carros alemã e a Rivian assinaram um memorando de entendimento para produzir "vans" elétricas em fábricas na Polónia, Hungria e Roménia nos próximos anos e estabeleceram uma "joint venture" a 50-50.Ainda assim, o plano para a nova fábrica de veículos elétricos da Mercedes em Jawor na Polónia permanece inalterado, bem como a estratégia de eletrificação da fábrica, afirmou Mathias Geisen, responsável pela componente de "vans" da fabricante alemã, à Reuters.A Rivian é uma das startups de veículos comerciais elétricos que tem estado sob pressão de fabricantes já estabelecidos como a Ford ou a General Motors. A empresa tem um contrato para a entrega de 100 mil veículos à Amazon, o seu maior acionista.