Salvador Caetano passa a ser distribuidor da Nissan em Portugal

A Salvador Caetano Auto, do grupo Salvador Caetano, vai passar a ser a importadora e distribuidora dos automóveis novos da Nissan, sendo ainda responsável pela distribuição de peças e serviços em Portugal, informou esta quinta-feira a fabricante nipónica em comunicado.



A conclusão da operação, refere o documento, está pendente de aprovação das autoridades da concorrência.



"Portugal é atualmente gerido, com Espanha, no âmbito da Unidade de Negócios Regional (RBU) Ibéria. No âmbito da parceria hoje anunciada, todas as operações em Portugal serão transferidas para a Salvador Caetano Auto como novo parceiro de distribuição para este mercado. Como parte do acordo, a Nissan transferirá todos os seus funcionários em Portugal para o novo importador", indica ainda o comunicado.



As alterações aos negócios da Nissan em Portugal "foram hoje comunicadas aos funcionários e concessionários da Nissan em Portugal" e a transferência das operações da Nissan em Portugal para a Salvador Caetano Auto inicia-se hoje e deverá estar concluída em novembro de 2023.





"Esta decisão segue-se a uma extensa análise das nossas operações em Portugal e baseia-se no roteiro da Nissan para o crescimento sustentável, que implica a racionalização do nosso negócio, bem como a priorização e foco, para transformar a organização numa empresa mais simples e ágil", disse Sinan Ozkok, diretor executivo dos Mercados Independentes e vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da região Nissan AMIEO (África, Médio Oriente, Índia, Europa e Oceânia), citado no comunicado.



"Estamos satisfeitos por ter a Salvador Caetano como nosso parceiro em Portugal. Sendo uma empresa portuguesa com mais de 70 anos de história no setor automóvel, a Salvador Caetano opera atualmente em mais de 40 países e tem um conhecimento aprofundado do mercado português", acrescenta Ozkok.



Já Sérgio Ribeiro, administrador executivo da Salvador Caetano Auto, sublinha que "este acordo estabelece um marco de grande importância para ambas as empresas. Depois de uma parceria duradoura nas atividades de retalho em Portugal, estamos agora a evoluir o nosso papel para nos tornarmos distribuidor da Nissan para o mercado português. Além disso, esta parceria permitir-nos-á apoiar a Nissan na implementação de uma estratégia mais ágil, com um maior foco no mercado nacional e, acima de tudo, na satisfação das necessidades dos nossos clientes".