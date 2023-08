Salvador Caetano notifica Concorrência da compra de unidade de importação da marca Nissan

Leia Também Salvador Caetano passa a ser distribuidor da Nissan em Portugal

A empresa Caetano 3, que integra o Grupo Salvador Caetano, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) com vista a conseguir autorização para a aquisição da sucursal em Portugal da Nissan Iberia."A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Caetano 3, do controlo exclusivo da unidade de negócio de importação de automóveis ligeiros, peças e acessórios da marca Nissan", refere a Concorrência no seu site.A empresa adquirida integra um conjunto de ativos que incluem "equipamentos, ferramentas, autorizações respeitantes à importação de veículos, peças e acessórios da marca Nissan, stock de veículos e contratos de trabalho", refere ainda a AdC.Já a Caetano 3, do Grupo Salvador Caetano, é uma sociedade recentemente construída para se dedicar à importação de veículos automóveis, peças e acessórios da marca Nissan, bem como à sua venda em território português através de uma rede de concessionários e reparadores autorizados.