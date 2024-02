Santogal compra concessionário oficial da Mercedes-Benz

A Santogal notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição do controlo exclusivo da Mercedes-Benz Retail, segundo um anúncio publicado esta quinta-feira no site do regulador.A Santogal avança assim para a compra do concessionário oficial das marcas Mercedes-Benz e Smart, bem como de serviços de reparação e assistência técnica para estas marcas e serviços de intermediação de créditos para veículos das marcas do grupo alemão. O concessionário situa-se em Sintra.Em 2022, a Santogal comprou a Renault Retail Group, que representa as marcas Renault, Dacia e Alpine.No final do ano passado, a Santogal BMW investiu 3,5 milhões de euros num novo stand no Seixal.