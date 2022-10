Santogal notifica Concorrência da compra da Renault Retail Group Portugal

Leia Também Salvador Caetano compra Renault Porto após Hungria e Escandinávia

A Santogal notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição do controlo exclusivo da Renault Retail Group Portugal (RRG Portugal), segundo um aviso publicado pelo regulador."A operação de concentração em causa consiste na aquisição pela Santogal, S.G.P.S., S.A. ('Santogal') do controlo exclusivo da Renault Retail Group Portugal, S.A. ('RRG Portugal')", refere a AdC num aviso divulgado na sua página eletrónica, detalhando ter recebido a notificação prévia da operação em 19 de setembro de 2022, com produção de efeitos a 14 de outubro de 2022.A Santogal SGPS é a 'holding' do grupo Santogal que se dedica à comercialização de motos e veículos ligeiros novos e seminovos multimarca e das respetivas peças e acessórios.Presta serviços de reparação de veículos e assistência automóvel e oferece serviços de mediação de seguros automóvel e de intermediação de crédito para a compra de automóveis, assim como serviços de aluguer de automóveis sem condutor de curta duração.Já a RRG Portugal integra o grupo Renault Retail Group e opera no comércio retalhista de veículos novos, representando as marcas Renault, Dacia e Alpine.Encontra-se igualmente presente no comércio a retalho de veículos ligeiros usados multimarca, bem como no comércio de peças e acessórios para veículos ligeiros, e presta serviços de assistência técnica e de reparação de veículos e oferece serviços de intermediação de crédito para a compra de automóveis, além de serviços de aluguer de automóveis de curta duração.