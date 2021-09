Stellantis Mangualde retoma sexta-feira a produção de veículos

"A fábrica não chegou a arrancar depois das férias. Devíamos ter arrancado no dia 23 de agosto. Estamos em condições de retomar a atividade amanhã [sexta-feira]", garantiu a mesma fonte.Desde março que a fábrica do grupo Stellantis tem sido obrigada a parar alguns dias por mês devido à falta de semicondutores, tendo de ajustar a sua produção ao não fornecimento de peças.Segundo a mesma fonte, em junho começou a ser aplicado o regime de ‘lay-off’, mas apenas a "uma percentagem muito pequena" dos cerca de 900 trabalhadores, porque "só entra em ‘lay-off’ quem ultrapassar as 280 horas negativas da bolsa de horas individual"."A bolsa de horas individual permite que os trabalhadores recebam a sua remuneração a 100% mesmo estando em casa. Chegando a esse teto máximo de 280 horas negativas é que passam para ‘lay-off’", explicou.