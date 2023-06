Stellantis paga 219 milhões por incumprimento de requisitos de combustível

Leia Também Fábrica da Stellantis em Mangualde vai produzir carros elétricos a partir de 2025

A Stellantis e a General Motors pagaram 363 milhões de dólares em coimas, o equivalente a 338,86 milhões de euros à taxa de câmbio atual, por não cumprirem com os requisitos impostos nos EUA em matéria de eficiência do consumo de combustível para automóveis com modelos de anos passados, segundo os documentos a que a Reuters teve acesso. A Stellantis foi condenada a pagar 235,5 milhões de dólares (219,84 milhões de euros) por não cumprir com estes requisitos relativamente a modelos dos anos 2018 e 2019, enquanto a General Motors foi obrigada a desembolsar 128,2 milhões de dólares, relativamente a modelos de 2016 e 2017, de acordo com a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).As multas da GM e da Stellantis foram pagas entre dezembro e maio, de acordo com os documentos citados pela Reuters. Esta é a primeira vez em três anos que a agência norte-americana condena fabricantes a multas por não terem sido cumpridos os critérios de consumo eficiente de combustível.Em comunicado, a empresa liderada por Carlos Tavares sublinha que esta multa se refere a uma prática do passado, pelo que "não indica a orientação da empresa".A Stellantis já tinha pago um total de 156,6 milhões de dólares em coimas por não cumprir com estes critérios na venda de modelos de 2016 e 2017.