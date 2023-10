Stellantis sobe receitas em 10% para 143,5 mil milhões. Greves nos EUA custaram 3 mil milhões

A Stellantis obteve receitas líquidas de 143,5 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um crescimento de 10% face a igual período de 2022, anunciou esta terça-feira o grupo automóvel liderado por Carlos Tavares.O grupo resultante da fusão da PSA com a Fiat Chrysler referiu que as recentes greves nos Estados Unidos, que paralisaram algumas das suas fábricas, tiveram um impacto de três mil milhões de euros nas receitas.A Stellantis estima que o impacto das greves ao nível dos lucros será inferior a 750 milhões de euros e indica que mantém a expectativa de uma margem operacional ajustada de 10% para o conjunto do ano.Ainda assim, as greves de sete semanas nos EUA levaram a uma quebra nas vendas de cerca de 50 mil veículos no mercado norte-americano.