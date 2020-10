Tesla alcança lucros acima do esperado e reitera meta para o ano

A Tesla fechou o terceiro trimestre com um lucro ajustado por ação de 76 cêntimos, mais 38% do que os 55 cêntimos antecipados pelos analistas, anunciou esta quarta-feira a empresa liderada por Elon Musk. As ações da fabricante de automóveis elétricos dispararam mais de 4% no "after hours".



Os lucros da empresa cifraram-se em 331 milhões de dólares.



As receitas da Tesla ascenderam a 8.770 milhões de dólares, superando os 8.260 milhões previstos pelo mercado.



Em termos de receita obtidas com a venda de créditos de emissões de CO2 a outros fabricantes automóveis, a Tesla encaixou 397 milhões de dólares, um valor inferior aos 428 milhões recebidos no trimestre anterior.



A empresa reiterou ainda a intenção de alcançar este ano a meta de produzir e entregar 500 mil veículos este ano, o que obrigaria a Tesla a entregar mais de 180 mil unidades nos últimos três meses do ano, muito acima do recorde de 139.300 veículos entregues no terceiro trimestre.