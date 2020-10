Tesla envia 7 mil Model 3 da China para a Europa e tem Portugal na lista

A Tesla vai começar a enviar para a Europa os seus Model 3 made-in-China já esta terça-feira, 27 de outubro. Segundo a imprensa chinesa, o primeiro lote é composto por cerca de 7 mil veículos, que deverão chegar à Bélgica no final do próximo mês.





Os cerca de 7 mil Model 3 produzidos na gigafactory de Xangai já têm entregas previstas numa série de países, incluindo Portugal, Alemanha, França, Itália, Holanda e Suíça.





Inaugurada há cerca de um ano, a fábrica de Xangai – que é a primeira da Tesla fora dos Estados Unidos – atingiu uma capacidade de produção de 250 mil unidades por ano, segundo anunciou recentemente o CEO da fabricante, Elon Musk.





Apesar das tensões entre Washington e Pequim, a fabricante de elétricos está a expandir-se neste mercado, onde prevê fabricar 150 mil carros até ao final do ano.





"O apoio do governo chinês para a indústria, empresas locais inovadoras e clientes que adotam novas tecnologias tornam a China o melhor mercado para veículos elétricos inteligentes", disse a Tesla num comunicado emitido na semana passada.





A Tesla produziu 143.036 veículos no terceiro trimestre deste ano, que gerou lucros de 331 milhões de dólares, um crescimento de 131% em termos homólogos. Foi o quinto trimestre consecutivo de lucros para a fabricante norte-americana, que viu as receitas ascenderem a 8.770 milhões de dólares.





A empresa reiterou a intenção de alcançar este ano a meta de produzir e entregar 500 mil veículos este ano, o que obrigaria a Tesla a entregar mais de 180 mil unidades nos últimos três meses do ano, muito acima do recorde de 139.300 veículos entregues no terceiro trimestre.



Nos primeiros nove meses do ano, a Tesla regista lucros de 451 milhões de dólares e faturou 20.972 milhões de dólares.