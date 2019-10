Tesla anuncia vendas recorde no terceiro trimestre mas fica aquém do que disse Musk

A fabricante norte-americana de veículos elétricos anunciou a entrega de um recorde 97.000 carros no terceiro trimestre, mas está a afundar em bolsa pois esse número ficou abaixo do que tinha sido sinalizado pelo seu presidente executivo.

Elon Musk (na foto) disse, no passado dia 26 de setembro, que a Tesla poderia atingir pela primeira vez a marca dos 100.000 carros vendidos num trimestre.

Agora, divulgados os números, houve um recorde de vendas, mas ficou aquém do patamar dos 6 dígitos avançado pelo CEO da empresa. A Tesla vendeu 97.000 veículos entre julho e setembro, acima dos 95.356 veículos no trimestre precedente.

Contudo, o facto de as vendas não terem chegado ao mítico patamar aludido pelo CEO da empresa desanimou os investidores, que estão a castigar os títulos.

Assim, as ações da Tesla estão a reagir em baixa na negociação "after hours" da bolsa, seguindo a cair 5,03% para 230,89 dólares, depois de terem cedido 0,64% no fecho da sessão regular desta quarta-feira (a valerem 243,13 dólares).



Amanhã, no horário regular de negociação do Nasdaq tudo aponta para que a Tesla mantenha esta desvalorização.



A marca norte-americana, recorde-se, alcançou em junho a liderança do mercado de automóveis elétricos em Portugal, destronando a Nissan. No semestre foram vendidos 3.905 veículos elétricos no mercado nacional. E nos primeiros nove meses do ano segurou o lugar cimeiro no pódio.