Tesla bate recordes de vendas com o Model 3 na estreia europeia na Noruega

A Tesla trouxe o Model 3 à Europa e, em apenas algumas semanas, a fabricante automóvel já regista um recorde de vendas num dos mercados-chave para a marca no Velho Continente: a Noruega.





Durante o mês de março, a Tesla vendeu 3.593 Model 3s naquele país, de acordo com o site Teslastats.no, citado pela Bloomberg como um site independente. Este número supera em 65% o pico de vendas registado em março do ano anterior, um recorde que era detido pelo Nissan Leaf, o carro que se tornou o mais vendido na Noruega durante o ano passado.





O país escandinavo é, face aos números atuais, o quarto maior mercado da Tesla. Esta evolução no mercado norueguês poderá ser determinante para as contas da fabricante de veículos elétricos, que já anunciou esperar prejuízos para o primeiro trimestre de 2019, ressalvando que pretende inverter a situação nos três meses seguintes.





A empresa gerida por Elon Musk anunciou no início deste ano o lançamento de uma versão low-cost do Model 3, a começar nos 35.000 dólares (ou 30,8 mil euros). Uma semana mais tarde foi a vez de apresentar uma outra novidade, o Tesla Y, com o qual Musk pretende revolucionar as vendas. O CEO da Tesla disse que considera "provável" que as vendas deste modelo sejam superiores às do "S, X e 3 combinadas".