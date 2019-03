Tesla sobe preços do Model 3 em Portugal em 1.700 euros

reuters

As duas versões do Model 3 da Tesla disponíveis em Portugal ficaram mais caras. Os preços aumentaram em 1.700 euros quer para a versão Long Range quer para a Performance.

Contactada pelo Negócios, a Tesla indicou que as subidas dos preços, nos vários mercados, se deveu à decisão anunciada a 10 de março de encerrar menos lojas físicas do que a empresa previa, o que iria acarretar um agravamento de cerca de 3% nos preços.

Assim, o Model 3 Long Range passa a ter um preço-base de 58.600 euros em vez dos anteriores 56.900 euros, o que corresponde a uma subida de 2,98%. Já a versão Performance, que custava 68 mil euros, tem agora um preço inicial de 69.700 euros, mais 2,5%.

A Tesla disponibilizou inicialmente estas duas versões do seu automóvel mais barato com preços de 60.200 euros, para o Long Range, e de 71.300 euros, para o Performance, no mercado português.

Posteriormente, a empresa liderada por Elon Musk reduziu os preços para 56.900 e 68 mil euros, mas estes valores vigoraram durante apenas cerca de um mês.