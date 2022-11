No início do mês, um acidente envolvendo um carro da Tesla na China teve um desfecho trágico: duas pessoas morreram, incluindo um estudante do secundário que seguia numa bicicleta.A investigação ainda decorre, mas agora a Tesla indica que vai assistir a polícia, depois de surgirem suspeitas de que o acidente se deveu a uma avaria nos travões do veículo eletrico.De acordo com a empresa, não há registo de que o pedal do travão tenha sido usado antes do acidente, e vídeos mostram que a luz do travão permaneceu apagada.Em comunicado, a Tesla diz que, pelo contrário, o acelerador foi usado com intensidade. Ainda assim, a empresa afirma que vai "disponibilizar ativamente a ajuda necessária" à investigação policial.O acidente aconteceu no dia 5 de novembro, envolvendo um carro do modelo Y. Além de resultar na morte de um motociclista e um ciclista, deixou também feridas três pessoas, incluindo o condutor do automóvel.Na rede social Weibo foi publicada uma mensagem, identificada como sendo "de um familiar do condutor", que afirma que a pessoa que seguia ao volante perdeu o controlo do veículo nos últimos 2,6 quilómetros e, por mais que tentasse, não conseguiu que o travão respondesse, descreve a Bloomberg.Esta não é a primeira vez que a Tesla é acusada de falhas técnicas na China. No ano passado, uma cliente subiu para cima de um carro, durante uma feira automóvel em Xangai, para protestar contra a forma como a empresa lidou com as queixas de que travões defeituosos tinham causado um acidente. Nessa ocasião, a Tesla disse que o acidente tinha sido causado por excesso de velocidade, mas prometeu melhorar a forma como lida com as queixas dos clientes.