Tesla chama à oficina 1,1 milhões de carros nos EUA por problemas nas janelas. Ações tombam 3,4%

A Tesla vai chamar à oficina perto de 1,1 milhões de veículos nos EUA, dos quatro modelos que produz - Model S, Model X, Model 3 e Model Y - devido a um problema nas janelas.Em causa está um sistema que deteta obstáculos e impede as janelas de fechar e que nos modelos defeituosos poderá não reagir de forma suficientemente rápida quando deteta um objeto e fechar as janelas com força excessiva.Os modelos em causa foram fabricados entre 2017 e 2022.Os proprietários dos veículos começarão a ser notificados a 15 de novembro.As ações da Tesla caem 3,4% após o anúncio.