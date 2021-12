Confinamento em Xian abranda produção da fabricante de carros elétricos chinesa BYD

A BYD, maior fabricante de carros elétricos da China em termos de vendas, foi forçada a cortar na produção na sua fábrica de Xian, capital da província de Shannxi, colocada sob confinamento na sequência do ressurgimento de casos de covid-19.





o confinamento dos 13 milhões de habitantes da cidade, depois do registo de 63 casos locais de covid-19.Segundo o SCMP, a imprensa local noticiou que parte dos trabalhadores que ficam nas fábricas serão capazes de manter a funcionar algumas linhas de produção.A BYD, detida em 7,9% pela Berkshire de Buffett, construiu a primeira fase da sua linha de montagem em Xian há sete anos.Em novembro, 55 mil veículos da BYD foram montados em Xian, de acordo com dados do departamento do comércio de Shaanxi. Um número que representou mais de metade do total de carros entregues pela empresa (99.753) no mesmo mês."A BYD, atendendo às fortes vendas, tem vindo a lutar para aumentar a produção de modo a responder à procura dos clientes", pelo que "o confinamento em Xian vai ter um grande impacto nas suas entregas a curto prazo", observou Gao Shen, um analista independente em Xangai, citado pelo SCMP.O fabricante é lider na China no setor dos veículos à base de energias alternativas. Em novembro, entregou 91.219 carros 100% elétricos e híbridos plug-in, ou seja, quase três vezes mais do que a rival Tesla, com o registo de 31.732 unidades.A BYD também produz baterias para carros, fornecendo outros fabricantes, incluindo a Tesla.