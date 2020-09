Tesla move ação judicial para bloquear tarifas de Trump às importações da China

A norte-americana Tesla intentou na passada segunda-feira, 21 de setembro, um processo judicial que visa obter uma ordem que declare injustas as tarifas alfandegárias sobre os acessórios para automóveis que a fabricante importa da China, refere a Bloomberg.

Nesta ação judicial, apresentada no Tribunal norte-americano do Comércio Internacional, em Nova Iorque, a empresa liderada por Elon Musk (na foto) quer também ser reembolsada, com juros, pelo dinheiro já pago em direitos aduaneiros.

A Tesla está, assim, a desafiar as medidas do representante norte-americano do Comércio, Robert Lighthizer, que foi constituído arguido neste caso.

No ano passado, o gabinete de Robert Lighthizer inviabilizou o pedido da Tesla para evitar tarifas de 25% sobre os computadores e monitores fabricados na China que a fabricante norte-americana usa no seu veículo Model 3.

Nessa altura, a Tesla queixou-se, dizendo que os custos acrescidos impostos pelas tarifas iriam causar prejuízos económicos à empresa.