Tesla supera estimativas dos analistas para entregas

A Tesla encerrou o primeiro trimestre do ano com 88.400 veículos entregues, superando as estimativas dos analistas, que previam 79,9 mil unidades, informou esta quinta-feira a empresa liderada por Elon Musk.





O consenso dos analistas apontava para que as entregas atingissem os 95,5 mil veículos caso a Tesla não tivesse encerrado as fábricas na China em janeiro e fevereiro, bem como a dos EUA na última semana de março, devido à pandemia da covid-19.





No quarto trimestre do ano passado, as entregas da Tesla atingiram as 112 mil unidades, também acima do estimado pelo mercado, o que levou as ações da empresa a disparar.





Ainda antes da propagação do novo coronavírus, Musk afirmou que a Tesla deveria "superar confortavelmente" a fasquia de 500 mil veículos entregues este ano.





Em Portugal, após dois meses com números baixos, a marca entregou 544 unidades em março, uma subida homóloga de 53,2%, o que lhe permitiu fechar o trimestre com 651 veículos matriculados, mais 35,9% do que um ano antes.