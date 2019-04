Volkswagen apresenta desportivo elétrico e desafia Tesla na China

VW

A Volkswagen deu a conhecer o novo elétrico: o ID ROOMZ. Só estará disponível em 2021 na China, mas promete rivalizar com o Model S da Tesla. E o "amigo do ambiente" não se esgota no facto de ser elétrico. Os bancos são feitos com AppleSkin (pele de maçã) - "um novo que consiste numa matéria-prima renovável", explica a empresa no comunicado que emitiu. Em causa está uma pele artificial feita a partir de desperdícios de sumo de maçã.

O modelo que será lançado na China conta com um sistema com filtros que garantem que "o ar no interior do veículo permanece limpo mesmo que o ar do ambiente não seja", adianta a mesma fonte.

A bateria tem uma autonomia de até 450 quilómetros e o veículo acelera dos zero aos 100 quilómetros em 6,6 segundos e pode atingir uma velocidade máxima de 180 quilómetros por hora, revela a Volkswagen no mesmo comunicado.

O anúncio de lançamento do ID ROOMZ surge numa altura em que a China está a pressionar as fabricantes de automóveis para venderem mais veículos elétricos e híbridos de forma a ajudar a diminuir a poluição.

"Tencionamos produzir mais de 22 milhões de carros elétricos nos próximos 10 anos", revelou o presidente executivo da Volkswagen, Herbert Diess, durante a apresentação do modelo na feira automóvel de Xangai, acrescentando que os engenheiros da VW estão a trabalhar em produtos destinados ao mercado chinês.