Toyota lança ofensiva nos comerciais ligeiros

A Toyota anunciou esta semana um ambicioso plano de crescimento no segmento dos veículos comerciais ligeiros (LCV), que será acompanhado do lançamento de novos produtos, incluindo modelos elétricos, sob a marca 'Toyota Professional' dedicada aos LCV. A estratégia do construtor japonês visa alcançar vendas de 100 mil unidades em 2020 na Europa.