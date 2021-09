Toyota quer gastar 13,5 mil milhões para desenvolver baterias para carros elétricos

Leia Também Bruxelas prepara fim de carros poluentes já em 2035

A fabricante japonesa Toyota anunciou que pretende gastar 13,5 mil milhões de dólares (cerca de 11,4 mil milhões de euros) para alavancar o desenvolvimento de baterias para veículos elétricos e o respetivo sistema de produção. Segundo a informação divulgada pela empresa, este valor será investido ao longo dos próximos anos, até 2030.Numa altura em que as principais marcas estão a apostar na área dos veículos elétricos, a fabricante, que é a responsável pela linha de híbridos Prius, está a desenvolver esforços para apresentar a sua primeira linha de carros totalmente elétricos no próximo ano.De acordo com a agência Reuters, um ponto importante na visão de futuro da Toyota passa pela redução de custos das baterias.A empresa tem planos para conseguir reduzir o custo destes equipamentos em quase 30% ou mais, conforme divulgou em conferência de imprensa. A ideia é a de que a empresa consiga trabalhar com materiais alternativos na área das baterias, um componente essencial para os avanços na mobilidade elétrica.Além disso, a empresa pretende também melhorar o consumo de energia destas baterias, tendo já planos para o Toyota BZ4X, o futuro modelo SUV da empresa.