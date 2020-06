As vendas automóveis no mês passado totalizaram 7.579 viaturas, uma queda de 71,6% face a maio de 2019. Nos primeiros cinco meses do ano a quebra cifra-se em 46,8%.

No segmento de ligeiros de passageiros, o que tem maior peso no mercado, as vendas somaram 5.741 unidades, uma descida homóloga de 74,7%. Entre janeiro e maio, as vendas destes veículos totalizaram 53.772, menos 47,9% do que nos primeiros cinco meses de 2019.



Entre os comerciais ligeiros a descida foi menos pronunciada, com uma quebra de 51,3%, para 1.691 veículos. No acumulado do ano as vendas caem 39,6%, para 9.275 unidades.



Nos pesados, foram matriculadas apenas 147 viaturas em maio, uma queda de 68,5%, e nos primeiros cinco meses o decréscimo cifra-se em 44,7%, para 1.276 veículos.

