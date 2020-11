Volkswagen investe 73 mil milhões de euros em carros elétricos e autónomos

A Volkswagen anunciou esta sexta-feira que vai aumentar o seu investimento em tecnologia, com o intuito de assumir uma posição de liderança no que toca à digitalização dos carros elétricos e híbridos.





A fabricante alemã planeia gastar em tecnologia 73 mil milhões de euros nos próximos cinco anos, cerca de metade do seu orçamento total de 150 mil milhões de euros.





Este valor, anunciado hoje, excede em 60 mil milhões de euros, 40%, o investimento anunciado no ano transato. "A transformação da empresa e das suas marcas, bem como o foco estratégico nas principais áreas de mobilidade, serão implementadas de forma consistente", disse o "chairman" do grupo, Hans Dieter Poetsch, à Bloomberg.





O CEO da Volkswagen, Herbert Diess, garantiu no mês passado que a empresa ajustaria a sua estratégia de forma a continuar a investir no desenvolvimento de carros elétricos e autónomos, mesmo numa altura em que tenta compensar as receitas perdidas devido à Covid-19.





De acordo com o plano apresentado esta sexta-feira, a Volkswagen está a duplicar os seus gastos com a digitalização para 27 mil milhões de euros, com o objetivo de desenvolver um novo sistema operacional baseado em software, referiu ainda o CEO da fabricante alemã.





Cerca de 35 mil milhões de euros serão investidos em e-mobilidade e 11 mil milhões de euros foram reservados para o desenvolvimento de novos carros híbridos, acrescentou ainda Diess à Bloomberg.



Em comunicado, a Volkswagen indica que o grupo pretende lançar cerca de 70 modelos 100% elétricos até 2030, sendo que cerca de 20 já se encontram em produção. Adicionalmente, o grupo germânico planeia oferecer 60 modelos híbridos dentro de 10 anos, dos quais pouco mais de metade já se encontram a ser produzidos.



O plano do grupo automóvel que agrega as marcas Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley e Lamborghini estima a produção de 26 milhões de veículos totalmente elétricos até 2030, dos quais 19 milhões com base na plataforma do grupo para automóveis elétricos, a MEB. O grupo prevê ainda a produção de sete milhões de unidades de modelos híbridos nos próximos 10 anos.