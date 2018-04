A Volkswagen Truck & Bus, filial do grupo VW especializada no fabrico de camiões e autocarros, admitiu esta segunda-feira comprar a totalidade do capital do fabricante de camiões norte-americano Navistar, num valor de cerca de 2.961 milhões de euros.

Bloomberg

A divisão de veículos comerciais da Volkswagen já controla 16,9% de norte-americana Navistar, mas terá, segundo a legislação dos Estados Unidos, que apresentar uma oferta sobre a totalidade do capital do fabricante de camiões norte-americano.O director financeiro de VW Truck & Bus, Matthias Gründler, explicou aos média que poderiam ser utilizados nesta operação os fundos obtidos com a entrada em bolsa da empresa no próximo ano.Na primeira conferência de imprensa nas novas funções, o presidente do grupo Volkswagen, Herbert Diess, explicou na sexta-feira que tencionava vender activos detidos pelo construtor automóvel alemão e que era "necessário acelerar" a transformação da empresa para que esta fosse "mais eficiente".Na ocasião, foi lembrado que o grupo Volkswagen está a preparar a admissão à cotação em bolsa do negócio de camiões através da Volkswagen Truck and Bus.A entrada em bolsa permitiria aumentar as possibilidades de se financiar no mercado de capitais para que os investimentos fossem "mais flexíveis no futuro", bem como "acelerar a rentabilidade do negócio", segundo o novo presidente do grupo alemão.