Volkswagen planeia IPO de divisão de camiões e autocarros em 2019

A Volkswagen (VW) pretende colocar em bolsa a sua divisão de camiões e autocarros no primeiro trimestre do próximo ano, indicaram esta quarta-feira fontes próximas à Reuters.

Bloomberg

A entrada em bolsa (IPO) fará com que a divisão, que agrega as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO, mude a sua sede de Munique para Braunschweig, adiantaram as fontes. A mudança não implicará a supressão de postos de trabalho.

Contactado pela Reuters, um porta-voz da divisão da VW afirmou que não foi tomada qualquer decisão.

O grupo VW, líder mundial no sector automóvel, deverá nomear Herbert Diess, até agora líder da marca Volkswagen, como CEO, substituindo Matthias Mueller no cargo.

A marca Volkswagen registou este ano o seu melhor primeiro trimestre de sempre em termos de vendas mundiais.