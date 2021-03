Volkswagen vai passar a ser Voltswagen nos EUA com foco nos elétricos

Leia Também Campeãs portuguesas do ambiente revelam fórmulas

A Volkswagen divulgou esta terça-feira que as suas operações nos Estados Unidos vão passar a chamar-se Voltswagen of America, com o objetivo de sublinhar a transição para a mobilidade elétrica que a marca está a fazer.O anúncio terá sido feito por acidente, através de um comunicado que foi publicado no site da empresa mas que tinha a data de 29 de abril, e que foi entretanto retirado. A empresa não quis comentar, contactada pela CNBC. Mas uma pessoa próxima do processo confirmou a autenticidade do plano.A mudança de nome deverá ter lugar em maio e foi anunciada como "uma declaração pública do investimento futuro da empresa na mobilidade elétrica". O nome Voltswagen será exibido no exterior de todos os veículos elétricos, sendo que os que forem a gasolina permanecem apenas com o usual emblema "VW". As cores que decoram o emblema também vão diferir: no segundo caso mantem-se o azul escuro, mas no primeiro, dos elétricos, o fundo passa a azul claro.A Volkswagen anunciou recentemente que espera que mais de 70% das vendas da marca na Europa sejam de carros elétricos até 2030, acima do objetivo anterior, de 35%. No mesmo horizonte temporal, as perspetivas de vendas de elétricos nos Estados Unidos e na China são de 50%.