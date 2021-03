Voltswagen foi partida do dia das mentiras. Marca mantém nome nos EUA

Volkswagen vai manter o mesmo nome nos EUA. A mudança, noticiada na terça-feira, foi apenas uma partida para assinalar o 1 de abril, dia das mentiras, adianta a CNBC , citando fonte da fabricante automóvel.

A empresa disse ainda que o nome Voltswagen seria exibido no exterior de todos os veículos elétricos, sendo que os que forem a gasolina permanecem apenas com o usual emblema "VW". As cores que decoram o emblema também iriam diferir: no segundo caso mantem-se o azul escuro, mas no primeiro, dos elétricos, o fundo passa a azul claro.

A Volkswagen divulgou esta terça-feira que as suas operações nos EUA iriam passar a chamar-se Voltswagen of America, com o objetivo de sublinhar a transição para a mobilidade elétrica que a marca está a fazer. A informação, que pareceu ter sido transmitida por acidente e dois dias antes do 1 de abril, fez parte de um plano para comemorar o dia das mentiras, adiantou a empresa num comunicado. "A mudança de nome foi planeada para ser anunciada no dia das mentiras, destacando o lançamento do SUV totalmente elétrico ID.4", afirmou Mike Tolbert, porta-voz da Volkswagen nos EUA.