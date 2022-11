14 anos após nacionalização, Banco de Portugal autoriza liquidação do Efisa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco de Portugal já deu autorização para a liquidação do Banco Efisa, segundo avança esta sexta-feira o Eco e confirmou o Negócios junto de fonte conhecedora do processo.

"O plano de liquidação do Banco Efisa foi recentemente aprovado pelo Banco de Portugal, antecipando-se um período de 12 meses para a sua execução e conclusão", adiantou a Parparticipadas em resposta por escrito ao ECO.

A publicação escreve assim que o banco encerra dentro de um ano. Esta diligência surge depois duas tentativas de venda do banco que falharam.



O Efisa é gerido por um veículo do Estado na sequência da nacionalização do BPN, em 2008.