Banco Efisa já entrou em liquidação

O Banco Efisa, gerido por um veículo do Estado - a Parparticipadas - desde 2008, aquando da nacionalização do BPN, já está oficialmente em liquidação, avança o Expresso.



O Estado injetou 90 milhões de euros no banco de investimento e tentou, por duas vezes, vender a instituição. Perante o insucesso, a decisão foi avançar para a liquidação do Efisa.



O Expresso indica que o registo da dissolução do banco foi publicado a 6 de novembroi no portal de Justiça.