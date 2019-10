Abanca aumenta lucro para 402 milhões de euros até setembro

Nos primeiros nove meses do ano o volume de negócios do banco aumentou 22,6% para 85 mil milhões de euros. A base de clientes situava-se em 2,3 milhões no final de setembro.

O Abanca fechou os primeiros nove meses com um resultado líquido de 401,9 milhões de euros, um valor que traduz uma subida de 0,9% face ao período homólogo. No final de setembro o rácio de rentabilidade dos capitais próprios (ROE, na sigla inglesa) era de 11,5%, um valor que "continua a situar o Abanca entre as entidades mais rentáveis do setor financeiro espanhol", refere a entidade financeira em comunicado enviado às redações.





O volume de negócios aumentou 22,6% para 85 mil milhões de euros com a consolidação do Banco Caixa Geral e as receitas recorrentes seguiram a mesma trajetória tendo subido 6,9% para 571,3 milhões de euros.