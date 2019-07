Juan Carlos Escotet apresentou um resultado de 250,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 1,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

esta segunda-feira, 29 de julho, pelo banco.

Quanto às receitas de prestação de serviços, o Abanca registou um "crescimento anual de 5,7%, destacando-se as receitas resultantes da comercialização de seguros, planos e fundos, que aumentaram 9,8%. Nesta área foi determinante a orientação ao cliente, com produtos inovadores". Já as receitas de comissões aumentaram 8,1%.



"O Abanca continua a reforçar a sua capacidade de gerar receitas recorrentes, com uma margem de juro que atingiu os 272,1 milhões de euros, e que cresceu 5,6% quando comparado com o ano anterior", adianta ainda a instituição financeira, explicando que o "crescimento da margem é resultado do bom desempenho do negócio com clientes, destacando-se o crescimento do crédito e a boa gestão dos preços da nova produção, assim como a força demonstrada pelo Abanca na captação de depósitos".



Sobre a qualidade dos ativos, o banco liderado por Juan Carlos Escotet registava uma taxa de incumprimento de 3,3% a 30 de junho, "amplamente abaixo do sistema" e dando continuidade a "uma trajetória de 21 trimestres consecutivos de decréscimo da sua taxa de incumprimento".



O rácio de capital CET1 (faseado) do banco situa-se nos 14,7%. Já o rácio totalmente implementado é de 14%.