Abanca compra 100% do EuroBic

O Abanca adquiriu 100% do capital do EuroBic. A informação foi comunicada esta quarta-feira pelo banco espanhol. "O acordo de compra, alcançado após a conclusão da correspondente 'due diligence', está sujeito, como acontece neste tipo de transações, à autorização das autoridades competentes", indica o banco liderado em Portugal por Pedro Pimenta.No mesmo documento o Abanca indica que passa assim a ser o oitavo maior banco do país, quadruplicando o número de clientes e triplicando o volume de negócios e os pontos de venda em Portugal.Atualmente, e depois da aquisição da rede de retalho do Deutsche Bank Portugal, o Abanca atingiu "70 pontos de venda e um volume de negócio de quase 7.000 milhões de euros" refere o comunicado, acrescentando que o banco tem cerca de 500 trabalhadores em território nacional.O valor da operação não foi conhecido, mas "a operação representará 9,5% dos ativos totais do Abanca, 10,1% dos seus empréstimos, 10,5% dos seus depósitos e 15,1% das receitas", pode ler-se. A conclusão da transação está prevista para junho de 2024."Esta operação permite-nos otimizar a presença do Abanca em Portugal e proporciona-nos um elevado grau de complementaridade em termos estratégicos. A operação trará sinergias claras em termos de receitas, um maior desenvolvimento na banca universal, um potencial de crescimento em fora do balanço e seguros, e um forte posicionamento no negócio de meios de pagamento", refere Francisco Botas, CEO do Abanca.No final do primeiro semestre de 2023, o EuroBic apresentava um ROTE de 15%, um rácio CET1 de 15,5%, um rácio NPL de 4,0% (cobertura de 83%) e um rácio LTD de 82%. "O banco gere um volume de negócios de 11.658 milhões de euros, com um volume de crédito de 5.167 milhões de euros e depósitos de 6.280 milhões de euros. Dispõe de 179 pontos de venda e 1.400 profissionais com uma forte presença em todo o território nacional, gerindo uma base de 240.000 clientes (190.000 particulares e 50.000 empresas)", é ainda descrito no documento.