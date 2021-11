Amazon e Visa em guerra no Reino Unido

A Amazon vai deixar de aceitar cartões de crédito emitidos pela Visa no Reino Unido, a partir de 19 de janeiro. Em causa estão as elevadas taxas cobradas pela empresa de pagamentos. A Visa já veio responder dizendo que se trata de uma decisão "infeliz" e esperar que o braço de ferro com a retalhista possa ser resolvido.





O CEO da Visa já definiu a decisão da Amazon como "estranha" e "infeliz", mas afirmou esperar que a "questão" possa ser resolvida.



"Claramente, estamos numa negociação desafiante", afirmou Al Kelly ao Financial Times. "O que é diferente aqui é que a Amazon, infelizmente, decidiu tornar as negociações desafiantes que estamos a ter públicas e, estranhamente, escolher a ameaça para penalizar os consumidores", adiantou o responsável.





A Amazon anunciou a decisão na semana passada e ofereceu aos clientes afetados um crédito de 20 libras para que possam usar noutro meio de pagamento.





Um porta-voz da Amazon explicou, no momento do anúncio público, que os custos de pagamento com cartão evitam que os clientes obtenham melhores preços e que esses valores não deviam permanecer elevados ou aumentar mesmo com o avanço da tecnologia.





Certo é que, segundo a empresa de pagamentos Bambora citada pelo FT, no Reino Unido Mastercard e Visa definem taxas sobre os pagamentos bastante semelhantes.





"Acho bastante estranho que eles afirmem que o fizeram por causa dos custos elevados de transação no Reino Unido", afirmou Al Kelly. E rematou: "É absolutamente incorreto".





A Visa e a Mastercad anunciaram aumentos das taxas aplicadas aos pagamentos de transações entre o Reino Unido e a EU após o Brexit ter sido formalizado.