Visa e Amazon chegam a acordo global após questões com taxas

A Visa e a Amazon chegaram a um acordo, que vai ter efeitos a nível global, anunciaram as duas empresas. Assim, os cartões da Visa vão ser aceites em todas as lojas e sites da Amazon a nível global.Este desfecho acontece depois de, em novembro de 2021 , a Amazon indicar que iria deixar de aceitar cartões da Visa emitidos no Reino Unido devido às taxas cobradas nas transações. O anúncio da tecnológica norte-americana teve efeitos desde 19 de janeiro.Na altura, Al Kelly, CEO da Visa, comentou o anúncio da Amazon como "infeliz". "Claramente, estamos numa negociação desafiante", afirmou Al Kelly ao Financial Times. "O que é diferente aqui é que a Amazon, infelizmente, decidiu tornar as negociações desafiantes que estamos a ter públicas e, estranhamente, escolher a ameaça para penalizar os consumidores", adiantou na altura.Meses depois, as duas empresas chegam a acordo sobre este tema. "Chegámos recentemente a um acordo global com a Visa que permite que todos os clientes continuem a usar os seus cartões de crédito da Visa nas nossas lojas", avançou um porta-voz da empresa liderada por Andy Jassy à agência Reuters. Por sua vez, a Visa destaca não só este acordo à escala global, acrescentando que existe ainda um compromisso conjunto para "colaboração em iniciativas ligadas a novos produtos e iniciativas de tecnologia para garantir experiências inovadoras na área dos pagamentos para os clientes no futuro".