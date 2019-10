O Bank Millennium, a unidade polaca do BCP, dá o pontapé de saída na divulgação dos resultados da banca do país na próxima segunda-feira. Os analistas alertam para o impacto da decisão do Tribunal de Justiça Europeu, que pode prejudicar todo o setor.

os clientes dos bancos polacos para a conversão dos créditos celebrados em 2008 em francos suíços para a zlotys e para que fossem eliminadas quaisquer cláusulas que os consumidores considerassem abusivas deixando, segundo os analistas, "espaço a interpretação".



"O Bank Millennium espera que os bancos incorram em custos de risco elevados, além de terem que constituir provisões para reembolsos antecipados de taxas de empréstimos, resultando num crescimento mais fraco do que o esperado das margens", segundo a nota da agência de notícias.



Os analistas adiantaram que "projetam um gasto de 60 milhões de zlotys na integração do Millennium com o Eurobank", mas esperam que "os resultados do terceiro trimestre sejam suportados, por outro lado, pelos fortes empréstimos e aumento de taxas".



Apesar disto, o CEO da unidade polaca, João Brás Jorge, afirmou que esta decisão do Tribunal de Justiça Europeu é "positiva" , porque elimina a possibilidade de que os empréstimos imobiliários denominados em zlotys se baseiem na taxa libor, o que "seria o pior cenário" para o Millennium. A entidade europeia deu "luz verde" aApesar disto, o CEO da unidade polaca,

O Bank Millennium terá uma queda homóloga de 15,7% no lucro referente ao terceiro trimestre deste ano para os 168,8 milhões de zlotys (o equivalente a cerca de 39,5 milhões de euros), segundo o consenso de analistas questionados pela Bloomberg.Depois de reportar um resultado líquido de 200,2 milhões de zlotys (46,8 milhões de euros) no terceiro trimestre de 2018, prevê-se que, no período de entre julho e setembro deste ano, a unidade polaca do BCP seja impactada pela decisão do Tribunal de Justiça Europeu, de setembro.