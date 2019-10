Banco do BCP na Polónia obtém lucros acima do esperado

O Bank Millennium, banco polaco controlado em 50,1% pelo Banco Comercial Português, fechou o terceiro trimestre com um resultado líquido de 200,1 milhões de zlótis (46,6 milhões de euros), 15% acima do registado no período homólogo e acima das melhores estimativas dos analistas.

A média das estimativas dos analistas inquiridos pela Bloomberg apontava para lucros de 172 milhões de zlótis, com as previsões a oscilarem entre 137 e 198 milhões de zlótis. Segundo um comunicado do BCP, excluindo itens não recorrentes, o resultado líquido no trimestre foi de 224 milhões de zlótis (52,1 milhões de euros).

No acumulado dos primeiros nove meses do ano o banco polaco atingiu lucros de 533,8 milhões de zlótis (124,3 milhões de euros), com um impacto líquido de custos e provisões relacionados com a aquisição do Euro Bank de 124 milhões de zlótis (28,9 milhões de euros).

A penalizar as contas esteve uma provisão de 45 milhões de zlótis para a refletir a reavaliação do Blik, operador de pagamentos online onde a Mastercard entrou no capital.

Em comunicado, o Bank Millennium reafirma que não tem forma de avaliar qual o impacto da deliberação do tribunal de justiça da União Europeia sobre os empréstimos concedidos em francos suíços. Num comunicado citado pela Bloomberg, o banco polaco diz que têm de ser analisadas as sentenças dos bancos polacos, sendo que há ainda o risco das decisões serem favoráveis aos clientes, " o que pode ter um impacto significativo negativo no Millennium".

O valor dos empréstimos concedidos aos clientes que está a ser litigado em tribunal ascendia no final do trimestre a 482 milhões de zlótis, acima dos 456 milhões registados no final de junho.

Segundo o BCP, os proveitos operacionais do Bank Millennium aumentaram 25%, em termos homólogos, dos quais 12,3% são referentes a crescimento orgânico. A margem financeira aumentou 30%, em linha com o aumento dos custos operacionais. Segundo a Bloomberg, a margem financeira totalizou 687,6 milhões de zlótis, o que ficou abaixo dos 694,3 milhões estimados pelos analistas.

O banco polaco registou mais de 3 mil milhões de zlótis (700 milhões de euros) em novos empréstimos de crédito pessoal e à habitação e obteve um crescimento de 17,8% nos depósitos.