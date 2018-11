Angola vai na "direcção adequada" mas redução do BPI no BFA é para continuar

O CaixaBank, dono de 95% do Banco BPI, considera que estão a ser dados passos "na direcção adequada" em Angola, que poderão beneficiar o Banco de Fomento Angola, de que o banco português detém 48%. Contudo, esta participação na instituição angolana continua a ser para reduzir.

"Vemos Angola a tomar uma série de medidas de política económica que vão na direcção adequada", disse Gonzalo Gortázar, presidente executivo do CaixaBank, em resposta a perguntas dos jornalistas na conferência de imprensa, que se realizou em Londres esta terça-feira, 27 de Novembro.

Gortázar acredita que o BFA poderá beneficiar com essa onda "no curto e médio prazo".

Mesmo assim, no plano estratégico para 2019-2021, o BFA é excluído, não havendo indicações de objectivos para o banco, nem em relação a dividendos a receber durante o período.

A diminuição do peso do BPI no BFA é para se concretizar, como está já delineado desde a aquisição do controlo do banco português, no início do ano passado.

"Uma participação de 48% é elevada. Vamos esperar pelo momento para fazê-lo, não temos limitações e o que queremos é continuar a apoiar o BFA e Angola nesse processo, e mantermos uma estreita relação com Angola, através do BPI e manter um nível de participação não tão elevado", indicou Gortázar.



*O jornalista viajou para Londres a convite do CaixaBank